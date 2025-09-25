Взрывы в Кировоградской области прогремели во время вражеской дронной атаки.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

Взрывы в Кировоградской области 25 сентября: что известно

Россияне целились по объекту инфраструктуры.

В результате взрывов в Кировоградской области сегодня без электроснабжения частично оказались три населенных пункта.

Кроме того, зафиксировано повреждение нескольких жилых домов.

Все соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий дроновай атаки.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Напомним, что в результате вражеского обстрела в Николаевской и Кировоградской областях ночью 25 сентября на отдельных участках железной дороги произошло обесточивание.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Укрзализныця направляет резервные тепловозы на все обесточенные участки и оценивает повреждения.

