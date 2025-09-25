Взрывы в Кировоградской области: частично без света 3 населенных пункта
Взрывы в Кировоградской области прогремели во время вражеской дронной атаки.
Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.
Взрывы в Кировоградской области 25 сентября: что известно
Россияне целились по объекту инфраструктуры.
В результате взрывов в Кировоградской области сегодня без электроснабжения частично оказались три населенных пункта.
Кроме того, зафиксировано повреждение нескольких жилых домов.
Все соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий дроновай атаки.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Напомним, что в результате вражеского обстрела в Николаевской и Кировоградской областях ночью 25 сентября на отдельных участках железной дороги произошло обесточивание.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Укрзализныця направляет резервные тепловозы на все обесточенные участки и оценивает повреждения.