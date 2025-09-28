Российский снаряд повредил здание польского посольства в Украине. Инцидент произошел этой ночью во время масштабной атаки России на Украину, в частности на Киев. Никто не пострадал.

Об этом сообщил спикер МИД Павел Вронский, пишет RMF FM.

Посольство Польши повреждено в результате ночной атаки РФ

— Элемент снаряда или малокалиберный снаряд упал на крышу нашего консульского отдела. Затем он пробил потолок. Снаряд оказался в кухонном помещении. Никто не пострадал, — сказал он.

По словам представителя, была проведена предварительная оценка ущерба, он незначительный.

Инцидент не повлияет на работу посольства. В понедельник консульский отдел в Киеве будет работать в обычном режиме.

Повреждение здания посольства Польши стало следствием ночной 12-часовой атаки России на Украину. Наибольшие разрушения зафиксированы в столице.

Кремль применил почти 500 ударных дронов российско-иранского производства Shahed, более 40 ракет, среди которых гиперзвуковые ракеты Кинжал, летящие со скоростью 8-10 тыс. км в час и способные маневрировать.

На данный момент известно о четырех погибших, среди них — 12-летняя девочка, а также о нескольких десятках раненых.

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщал, что во время массированного удара РФ по Киеву в ночь на 4 июля было повреждено здание консульского отдела посольства Польши.

