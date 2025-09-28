В селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района в результате комбинированной атаки РФ на Киевскую область 28 сентября значительным разрушениям подвергся жилой комплекс Львовский.

Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Последствия атаки 28 сентября в Петропавловской Борщаговке

Жилой комплекс Львовский в селе, расположенном в пригороде Киева на запад от Кольцевой дороги, частично разрушен.

Сейчас смотрят

В настоящее время на месте попадания продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим.

Корреспондент Фактов ICTV Ольга Читайло с места события в эфире телемарафона Єдині новини сообщила, что фактически разрушено несколько домов-таунхаусов, пострадала целая улица. В близлежащих многоэтажках выбило окна.

В то же время она отметила, что на территории ЖК почти никто не жил – только одна семья, но никто из ее членов не пострадал, информации о погибших на данный момент нет.

Шеф-редактор программы Факты ICTV Владимир Лех уточнил, что в результате попадания в ЖК Львовский — большие повреждения, ранены 17 человек, в том числе дети.

Развернут штаб по ликвидации последствий атаки на трех локациях:

ул. Львовская, 3 (помещение ЖКП);

ул. Тернопольская, 5 (техотдел ЖКП);

ул. Львовская, 7 (спортклуб Seven).

Работники Борщаговского сельского совета оказывают необходимую помощь жителям и принимают заявления о поврежденном имуществе.

По последним данным, в результате массированной комбинированной атаки на Киевскую область ночью и утром 28 сентября ранены 27 человек, 17 из них – именно в Бучанском районе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 313-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГСЧС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.