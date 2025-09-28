Взрывы в Одесской области прогремели во время атаки дронами на гражданскую инфраструктуру в Белгород-Днестровском.

Об этом сообщили глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и местная областная прокуратура.

Взрывы в Одесской области 28 сентября: что известно

В ночь на 28 сентября враг атаковал промышленный объект в городе Белгород-Днестровский Одесской области.

В результате взрыва в Одесской области разрушен цех и склад готовой продукции винного завода.

Рабочую смену из 50 работников удалось эвакуировать с предприятия.

На заводе возник пожар, который пожарные ликвидировали.

Также повреждены крыша и остекление частного дома, который находился рядом с предприятием.

Стоит отметить, что в городе Белгород-Днестровский работает винный завод Akkerman, вероятно, он и стал мишенью армии РФ.

По уточненной информации, обошлось без пострадавших среди гражданского населения и работников завода.

По факту взрывов в Одесской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 313-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Олег Кипер

