Взрывы в Белгород-Днестровском: враг атаковал винный завод, разрушен цех и склад
Взрывы в Одесской области прогремели во время атаки дронами на гражданскую инфраструктуру в Белгород-Днестровском.
Об этом сообщили глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и местная областная прокуратура.
Взрывы в Одесской области 28 сентября: что известно
В ночь на 28 сентября враг атаковал промышленный объект в городе Белгород-Днестровский Одесской области.
В результате взрыва в Одесской области разрушен цех и склад готовой продукции винного завода.
Рабочую смену из 50 работников удалось эвакуировать с предприятия.
На заводе возник пожар, который пожарные ликвидировали.
Также повреждены крыша и остекление частного дома, который находился рядом с предприятием.
Стоит отметить, что в городе Белгород-Днестровский работает винный завод Akkerman, вероятно, он и стал мишенью армии РФ.
По уточненной информации, обошлось без пострадавших среди гражданского населения и работников завода.
По факту взрывов в Одесской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 313-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Олег Кипер