В результате российской атаки поврежден Днепровский художественный музей. Люди, находившиеся в музее, остались целыми, поскольку спустились в укрытие.

Об этом сообщил заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Иван Вербицкий.

Днепровский художественный музей — какие последствия атаки

По словам Вербицкого, в Днепровском художественном музее поврежден фасад, выбиты почти все окна и входные двери.

Сейчас смотрят

По предварительному визуальному обследованию, коллекция не пострадала. Над тщательной оценкой ущерба будут работать в ближайшие дни.

Как отметил Вербицкий, сохранение музейного фонда является сегодня одной из ключевых задач Министерства культуры и стратегических коммуникаций, в частности, такие меры включают эвакуацию музейного фонда.

Атака на Днепр 30 сентября – какие последствия

Днем во вторник, 30 сентября, российские войска атаковали Днепр ударными беспилотниками, в результате чего вспыхнуло несколько пожаров.

В результате обстрела Днепра погиб мужчина, который был в тяжелом состоянии, однако медикам не удалось его спасти.

Количество пострадавших в городе увеличилось до 28 человек, среди них есть 10-летний мальчик и 17-летняя девочка.

Фото: Иван Вербицкий

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.