Днепровский художественный музей поврежден в результате российской атаки
В результате российской атаки поврежден Днепровский художественный музей. Люди, находившиеся в музее, остались целыми, поскольку спустились в укрытие.
Об этом сообщил заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Иван Вербицкий.
Днепровский художественный музей — какие последствия атаки
По словам Вербицкого, в Днепровском художественном музее поврежден фасад, выбиты почти все окна и входные двери.
По предварительному визуальному обследованию, коллекция не пострадала. Над тщательной оценкой ущерба будут работать в ближайшие дни.
Как отметил Вербицкий, сохранение музейного фонда является сегодня одной из ключевых задач Министерства культуры и стратегических коммуникаций, в частности, такие меры включают эвакуацию музейного фонда.
Атака на Днепр 30 сентября – какие последствия
Днем во вторник, 30 сентября, российские войска атаковали Днепр ударными беспилотниками, в результате чего вспыхнуло несколько пожаров.
В результате обстрела Днепра погиб мужчина, который был в тяжелом состоянии, однако медикам не удалось его спасти.
Количество пострадавших в городе увеличилось до 28 человек, среди них есть 10-летний мальчик и 17-летняя девочка.
Фото: Иван Вербицкий