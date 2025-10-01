В Киеве на станции метро Позняки пассажир упал на рельсы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Инцидент в метро на Позняках

Изначально сообщалось, что поезда зеленой линии метро курсировали только между станциями Сырец – Осокорки и Красный хутор – Харьковская.

Сейчас смотрят

Впоследствии сообщили, что человека с путей подняли и передали врачам скорой медицинской помощи.

Движение поездов по зеленой линии метро восстановили в обычном режиме.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.