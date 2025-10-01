Марта Бондаренко, редактор ленты
В Киеве на станции метро Позняки человек упал на рельсы
В Киеве на станции метро Позняки пассажир упал на рельсы.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.
Инцидент в метро на Позняках
Изначально сообщалось, что поезда зеленой линии метро курсировали только между станциями Сырец – Осокорки и Красный хутор – Харьковская.
Впоследствии сообщили, что человека с путей подняли и передали врачам скорой медицинской помощи.
Движение поездов по зеленой линии метро восстановили в обычном режиме.
