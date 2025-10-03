В Харьковской области в результате атаки на сельхозпредприятие в Нововодолажской общине 3 октября погибло около 13 тысяч свиней.

Об этом сообщает ГСЧС.

Атака на сельхозпредприятие в Нововодолажской общине: какие последствия

Отмечается, что атака на сельхозпредприятие в Нововодолажской общине привела к масштабному пожару – горели восемь зданий для содержания свиней на общей площади в 13,6 тыс. кв. м.

– Харьковская область: около 13 тысяч свиней погибли в результате российской атаки БПЛА по сельхозпредприятию в Нововодолажской общине, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате атаки пострадал сотрудник предприятия.

В ГСЧС подсчитали, что к ликвидации последствий обстрелов привлекли 32 спасателя и девять единиц техники ГСЧС, в частности – пиротехников и офицера-спасателя общины.

Позже спасатели опубликовали видеозапись с места ликвидации последствий российской атаки БПЛА по сельхозпредприятию в Харьковской области.

Напомним, в ночь на 3 октября РФ осуществила очередную комбинированную атаку на Украину, применив 416 средств воздушного нападения – ударные БПЛА, ракеты воздушного и наземного базирования.

