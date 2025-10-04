В Херсоне до сих пор оперируют одного из двух братьев, которые вместе с мамой пострадали во время утреннего обстрела города.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Атака на Херсон 4 октября: что известно

Мать и двое ее сыновей восьми и 17 лет пострадали во время утренней атаки на Херсон.

Около 09:30 российские оккупационные войска нанесли удар по гражданскому автомобилю в Центральном районе Херсона.

Мальчики 8 и 17 лет получили взрывные и черепно-мозговые травмы, осколочные ранения и переломы костей.

Младшего уже прооперировали – он в реанимации. Его старшего брата еще оперируют.

Сейчас дети в тяжелом, но стабильном состоянии.

Также медицинскую помощь оказывают 38-летней женщине.

У нее взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия и осколочное ранение бедра.

Из какого именно оружия россияне нанесли удар по гражданскому автомобилю, пока не сообщается.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 319-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

