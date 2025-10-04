Россияне ранили мать с двумя сыновьями в Херсоне: старшего до сих пор оперируют
В Херсоне до сих пор оперируют одного из двух братьев, которые вместе с мамой пострадали во время утреннего обстрела города.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Атака на Херсон 4 октября: что известно
Мать и двое ее сыновей восьми и 17 лет пострадали во время утренней атаки на Херсон.
Около 09:30 российские оккупационные войска нанесли удар по гражданскому автомобилю в Центральном районе Херсона.
Мальчики 8 и 17 лет получили взрывные и черепно-мозговые травмы, осколочные ранения и переломы костей.
Младшего уже прооперировали – он в реанимации. Его старшего брата еще оперируют.
Сейчас дети в тяжелом, но стабильном состоянии.
Также медицинскую помощь оказывают 38-летней женщине.
У нее взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия и осколочное ранение бедра.
Из какого именно оружия россияне нанесли удар по гражданскому автомобилю, пока не сообщается.
