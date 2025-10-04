В Сумской области российский дрон атаковал лодку с рыбаками: есть погибший и раненый
В Середино-Будской общине Сумской области российские войска атаковали беспилотником лодку с рыбаками, в результате чего есть погибший и раненый.
Удар БпЛА по лодке с рыбаками в Сумской области
Как сообщает прокуратура Сумщины, 4 октября 2025 года около 11:20 в Середино-Будской общине враг атаковал на озере беспилотником лодку с рыбаками.
В результате удара погиб 63-летний мужчина, а его 65-летний товарищ получил ранения.
Начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель человека (ч. 2 ст. 438 действующего Уголовного кодекса Украины).
Сейчас прокуроры вместе с другими правоохранителями документируют последствия атаки.
Кроме того, в результате российских обстрелов в Шостке Сумской области повреждены электросеть, водопровод и система газоснабжения. Как сообщил мэр Шостки, организовано бесплатное горячее питание для детей, поскольку в городе нет света, газоснабжения и водоснабжения.
Во время атаки на вокзал в Шостке 4 октября погиб один человек, в больницу госпитализировали восемь раненых.