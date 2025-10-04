РФ атаковала четыре района Днепропетровской области: есть раненые и разрушения
Российская армия нанесла удары по четырем районам Днепропетровской области, ранения получила 51-летняя женщина.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
Атака по Днепропетровской области 4 октября
По его словам, на Днепр враг направил беспилотники, в результате чего повреждена инфраструктура. Также противник нанес ракетный удар по Павлограду – обошлось без пострадавших.
– Целился противник и по Покровской общине Синельниковского района. Ранения получила 51-летняя женщина. Загорелись три частных дома, один из которых – разрушен. Горела также хозяйственная постройка, – сообщил Лысак.
По его информации, армия РФ из тяжелой артиллерии обстреляла Покровскую общину в Никопольском районе, пострадавших нет.
В результате попадания дрона в Межевской общине загорелся гараж – пожар ликвидировали. В ГСЧС отметили, что к ликвидации последствий привлекались 22 спасателя и пять единиц техники.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 319-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.