Российская армия нанесла удары по четырем районам Днепропетровской области, ранения получила 51-летняя женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Атака по Днепропетровской области 4 октября

По его словам, на Днепр враг направил беспилотники, в результате чего повреждена инфраструктура. Также противник нанес ракетный удар по Павлограду – обошлось без пострадавших.

– Целился противник и по Покровской общине Синельниковского района. Ранения получила 51-летняя женщина. Загорелись три частных дома, один из которых – разрушен. Горела также хозяйственная постройка, – сообщил Лысак.

По его информации, армия РФ из тяжелой артиллерии обстреляла Покровскую общину в Никопольском районе, пострадавших нет.

В результате попадания дрона в Межевской общине загорелся гараж – пожар ликвидировали. В ГСЧС отметили, что к ликвидации последствий привлекались 22 спасателя и пять единиц техники.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 319-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

