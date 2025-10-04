4 октября произошло частичное отключение электроэнергии в Ровно.

Отключение электроэнергии: Ровно частично без света

В субботу, 4 октября, часть абонентов Ровно осталась без электроснабжения.

Свет в областном центре частично исчез по техническим причинам, объясняет руководитель областной военной администрации Александр Коваль.

– Энергетики работают над решением этой проблемы. Нахожусь с ними на связи, – отметил начальник Ровенской ОВА.

По предварительным прогнозам, свет в домах ровенчан удастся вернуть через несколько часов.

