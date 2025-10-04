Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Ровно частично без света: почему исчезло электроснабжение и когда его восстановят
4 октября произошло частичное отключение электроэнергии в Ровно.
В субботу, 4 октября, часть абонентов Ровно осталась без электроснабжения.
Свет в областном центре частично исчез по техническим причинам, объясняет руководитель областной военной администрации Александр Коваль.
– Энергетики работают над решением этой проблемы. Нахожусь с ними на связи, – отметил начальник Ровенской ОВА.
По предварительным прогнозам, свет в домах ровенчан удастся вернуть через несколько часов.
