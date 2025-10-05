5 октября из-за вражеской атаки произошел пожар в индустриальном парке Sparrow во Львове (Sparrow park Lviv).

Пожар в индустриальном парке Sparrow во Львове: что известно

Информацию о пожаре в индустриальном парке Sparrow во Львове сегодня, 5 октября, сообщил городской глава Андрей Садовой.

По предварительным данным от главы города, пострадавших нет.

– Это гражданский объект, безо всякой милитарной составляющей, – подчеркнул Андрей Садовой.

Отметим, что взрывы во Львове сегодня, 5 октября, не утихали несколько часов подряд из-за комбинированного удара армии РФ.

В городе вспыхнуло несколько пожаров.

Пока не поступила официальная информация о состоянии воздуха во Львове, мэр Андрей Садовый призвал местных закрыть окна и не спешить выходить на улицу, чтобы уберечь себя от возможных вредных испарений и дыма.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 320-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

