Европейские лидеры отреагировали на ночную атаку России на Украину 5 октября 2025 года.

Реакция лидеров ЕС на обстрел Украины

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Россия своими массированными атаками на украинские города пытается замаскировать провал летнего наступления.

– Россия маскирует свое неудачное летнее наступление террористическими атаками на украинское гражданское население и инфраструктуру, – написала Каллас в соцсети Х.

Она подчеркнула, что Европейский Союз продолжает поддерживать Украину, в частности работает над следующим пакетом санкций, обеспечивает финансирование и поставки оружия.

– Россия не остановится, пока ее не заставят, – подчеркнула Каллас.

На фоне новых массированных атак РФ президент Молдовы Мая Санду призвала увеличить и ускорить помощь Украине, чтобы усилить ее обороноспособность.

– Война России против Украины – это ежедневный террор. Всего за два дня она бомбила пассажирские поезда и наносила удары по гражданской инфраструктуре, чтобы заморозить людей и заблокировать их передвижение. Это военные преступления. Украина нуждается в большей и более быстрой поддержке, чтобы спасти жизни людей и защитить свою свободу, – написала Санду в своем Х.

В свою очередь, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала шокирующими кадры с железнодорожного вокзала Шостки, куда российские ракеты попали во время движения пассажирских поездов.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россию “нужно заставить остановиться”.

– Пришло время для 19-го пакета санкций, использования замороженных российских активов в пользу Украины и полной изоляции России от цивилизованного мира. Справедливость должна победить, – отметил он.

Ночной обстрел Украины

В ночь на 5 октября Россия нанесла массированный комбинированный удар, запустив более 50 ракет и около 500 ударных дронов.

Под атакой оказались Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кировоградская области.

По предварительным данным, погибли пять человек, еще 10 получили ранения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты били по объектам инфраструктуры, обеспечивающим жизнь людей, и призвал партнеров усилить защиту украинского неба.

