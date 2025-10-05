Россия маскирует провал наступления ударами по Украине: реакция ЕС на ночную атаку
Европейские лидеры отреагировали на ночную атаку России на Украину 5 октября 2025 года.
Реакция лидеров ЕС на обстрел Украины
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Россия своими массированными атаками на украинские города пытается замаскировать провал летнего наступления.
– Россия маскирует свое неудачное летнее наступление террористическими атаками на украинское гражданское население и инфраструктуру, – написала Каллас в соцсети Х.
Она подчеркнула, что Европейский Союз продолжает поддерживать Украину, в частности работает над следующим пакетом санкций, обеспечивает финансирование и поставки оружия.
– Россия не остановится, пока ее не заставят, – подчеркнула Каллас.
На фоне новых массированных атак РФ президент Молдовы Мая Санду призвала увеличить и ускорить помощь Украине, чтобы усилить ее обороноспособность.
– Война России против Украины – это ежедневный террор. Всего за два дня она бомбила пассажирские поезда и наносила удары по гражданской инфраструктуре, чтобы заморозить людей и заблокировать их передвижение. Это военные преступления. Украина нуждается в большей и более быстрой поддержке, чтобы спасти жизни людей и защитить свою свободу, – написала Санду в своем Х.
В свою очередь, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала шокирующими кадры с железнодорожного вокзала Шостки, куда российские ракеты попали во время движения пассажирских поездов.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россию “нужно заставить остановиться”.
– Пришло время для 19-го пакета санкций, использования замороженных российских активов в пользу Украины и полной изоляции России от цивилизованного мира. Справедливость должна победить, – отметил он.
Ночной обстрел Украины
В ночь на 5 октября Россия нанесла массированный комбинированный удар, запустив более 50 ракет и около 500 ударных дронов.
Под атакой оказались Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кировоградская области.
По предварительным данным, погибли пять человек, еще 10 получили ранения.
Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты били по объектам инфраструктуры, обеспечивающим жизнь людей, и призвал партнеров усилить защиту украинского неба.