В результате очередного артиллерийского обстрела Херсона, осуществленного российскими войсками, погиб местный житель 77 лет.

Обстрел Херсона 5 октября 2025

Как сообщили в Херсонской окружной прокуратуре, 5 октября 2025 года около 10:30 российские военные открыли огонь по городу из артиллерии.

В результате удара 77-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. В момент атаки он находился прямо на улице.

– Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные военными ВС РФ, – отметили в ведомстве.

По факту преступления начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель человека).

Следственные действия продолжаются. Все собранные доказательства будут приобщены к материалам производства для дальнейшего расследования.

Напомним, накануне в результате артиллерийского обстрела Херсона пострадали мать и двое ее сыновей.

Мальчики 8 и 17 лет получили взрывные и черепно-мозговые травмы, осколочные ранения и переломы костей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 320-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

