Во время взрывов в Винницкой области сегодня, 5 октября, произошло попадание в промышленный гражданский объект.

Взрывы в Винницкой области сегодня: что известно

Взрывы в Винницкой области сегодня стали следствием массированной атаки армии РФ.

Первый заместитель начальника Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная после того, как миновала угроза с воздуха, сообщила о попадании в промышленный гражданский объект региона.

Согласно информации по состоянию на данный момент, пострадавших нет.

Все службы работают на месте вражеского удара.

Больше подробностей пока нет.

Отметим, что объекты критической инфраструктуры стали целью вражеской атаки в Ивано-Франковской и Черниговской областях.

Во Львове после массированного обстрела горит индустриальный парк Sparrow.

В Черкасском районе одноименной области в результате падения дрона повреждены линии электропередачи. Часть абонентов без света.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 320-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

