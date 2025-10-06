Во время ночной атаки на Украину 6 октября россияне атаковали дронами разных типов.

Ночная атака на Украину: что известно

Как сообщили в Воздушных силах, российские войска нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 116 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других модификаций.

Атака осуществлялась с нескольких направлений: Миллерово, Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского временно оккупированного Крыма.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и силы беспилотных систем Сил обороны Украины.

– По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 83 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов на севере, юге, востоке и в центре страны, – отметили в сообщении.

Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксировано попадание 30 ударных дронов в семи локациях.

Операция по отражению атаки продолжается – в воздушном пространстве остаются несколько вражеских беспилотников.

Военные призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и строго соблюдать правила безопасности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 321-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

