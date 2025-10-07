Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении должностного лица одной из воинских частей Донецкой области, который использовал подчиненных в своих целях.

По материалам ГБР будут судить военного чиновника

Как сообщили в ведомстве, военный отправил бойцов работать на свою семью.

В частности, продавать уличную еду в Покровском районе области. Обвинительный акт уже направлен в суд.

По данным следствия, в течение почти двух лет заместитель начальника подразделения заставлял двух военнослужащих выполнять строительные и хозяйственные работы в своем домохозяйстве.

Кроме того, солдаты построили и обслуживали киоск по продаже шаурмы, который принадлежал жене офицера.

Женщина фактически руководила их службой, она распределяла обязанности и контролировала заработок.

Вместо выполнения боевых задач военные готовили и продавали еду, при этом получая полное денежное обеспечение, в том числе выплаты за якобы участие в боевых действиях.

Как отмечают в ГБР, такими действиями государству был нанесен ущерб на сумму более 4 млн гривен.

Офицеру инкриминируют злоупотребление служебным положением и пособничество в уклонении военнослужащих от службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК). Санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Отдельно в суд направлены обвинительные акты в отношении двух подчиненных, которые выполняли незаконные указания командира. Их обвиняют в уклонении от службы путем обмана (ч. 4 ст. 409 УК).

