Взрывы в Киеве раздались утром вторника, 7 октября: в воздухе над столицей фиксируют вражеские дроны.

Об опасности предупредили начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и Воздушные силы ВСУ.

Взрывы в Киеве сегодня, 7 октября: что известно

Перед взрывами в Киеве в столице и ряде районов области была объявлена ​​воздушная тревога.

– В Киеве работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях до отбоя угрозы! – подчеркнул Ткаченко.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении столицы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 322-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

