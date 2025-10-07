Юлия Соколова, выпускающий редактор
Взрывы в Киеве 7 октября: столицу атакуют вражеские дроны
Взрывы в Киеве раздались утром вторника, 7 октября: в воздухе над столицей фиксируют вражеские дроны.
Об опасности предупредили начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и Воздушные силы ВСУ.
Взрывы в Киеве сегодня, 7 октября: что известно
Перед взрывами в Киеве в столице и ряде районов области была объявлена воздушная тревога.
– В Киеве работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях до отбоя угрозы! – подчеркнул Ткаченко.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении столицы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 322-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
