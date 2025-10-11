Энергетическая и гражданская инфраструктура пострадали во время взрывов в Одессе сегодня ночью.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, ГСЧС Украины и Одесская областная прокуратура.

Взрывы в Одессе 11 октября: что известно

В результате взрывов в Одессе сегодня повреждено энергетическое оборудование, трехэтажное здание гостинично-ресторанного комплекса, два частных дома.

Сейчас смотрят

Кроме того, выбиты окна в 20-этажном жилом доме.

На месте попаданий произошли пожары, из которых спасатели спасли двух человек.

Без электроснабжения остаются 44 населенных пункта.

Кроме того, во время взрывов в Одессе 11 октября пострадала 47-летняя женщина, ее доставили в больницу.

На месте работают психологи ГСЧС, которые оказали помощь 21 человеку.

Продолжается ликвидация последствий взрывов в Одессе 11 октября.

По факту обстрела областная прокуратура начала досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 326-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.