Взрывы в Одессе: повреждены отель и оборудование энергетики, есть пострадавшая
Энергетическая и гражданская инфраструктура пострадали во время взрывов в Одессе сегодня ночью.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, ГСЧС Украины и Одесская областная прокуратура.
Взрывы в Одессе 11 октября: что известно
В результате взрывов в Одессе сегодня повреждено энергетическое оборудование, трехэтажное здание гостинично-ресторанного комплекса, два частных дома.
Кроме того, выбиты окна в 20-этажном жилом доме.
На месте попаданий произошли пожары, из которых спасатели спасли двух человек.
Без электроснабжения остаются 44 населенных пункта.
Кроме того, во время взрывов в Одессе 11 октября пострадала 47-летняя женщина, ее доставили в больницу.
На месте работают психологи ГСЧС, которые оказали помощь 21 человеку.
Продолжается ликвидация последствий взрывов в Одессе 11 октября.
По факту обстрела областная прокуратура начала досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 326-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.