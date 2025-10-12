Днем 12 октября прогремели взрывы в Чернигове — враг атаковал город дронами.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.

Взрывы в Чернигове сегодня, 12 октября: что известно

Так, Дмитрий Брижинский в 15:04 сообщил, что в Чернигове слышали два взрыва.

Сначала было известно о трех пострадавших, но через 15 минут их количество увеличилось до пяти. Один человек в тяжелом состоянии находится в больнице.

Напомним, что 5 октября днем россияне атаковали заправочную станцию в Чернигове. Информация о раненых не поступала. Также оккупанты ударили по энергообъекту, из-за чего в одном из районов города введены аварийные отключения света.

4 октября ночью россияне атаковали инфраструктуру Чернигова, в частности объекты инфраструктуры. Из-за этого аварийные отключения затронули около 50 тыс. потребителей.

Ранее начальник Черниговской МВА Дмитрий Брыжинский сообщил, что в сентябре российские войска вдвое увеличили удары и применяемые средства поражения по Чернигову и области.

Большую часть российских дронов Силы обороны сбивают на приграничной территории и на подступах к Чернигову.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 327-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

