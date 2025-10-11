Во временно оккупированном Донецке вечером 11 октября прогремели взрывы, сообщается об атаке дронами.

Взрывы в Донецке 11 октября: что известно о дроновой атаке

Во время дроновой атаки Донецка прогремели взрывы и начался большой пожар, пишут оккупанты в пабликах.

Сообщается, что пожар произошел в районе гипермаркета Сигма.

— Пролетели четыре дрона. Было слышно, как сбивают, и резко — взрыв. Начало что-то детонировать. Посмотрели, а там Сигма горит. Сейчас огонь перекинулся на соседнюю посадку. Перед этим мы видели, как по вечерам военные машины там парковались, — написало Суспільне со ссылкой на одного из анонимных местных жителей.

Напомним, что вечером российский Белгород снова оказался под атакой – из-за падения обломков сбитых ракет в городе произошли возгорания. Сообщалось, что под ударом могла оказаться ТЭЦ, начались перебои с электричеством.

