Во время ночной атаки Украину россияне обстреляли 96 беспилотниками.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину была из российских Миллерово, Брянска, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, а также Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.

Оттуда, начиная с 19:00 13 октября, оккупанты запустили 96 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Около 60 из них, отмечают в Воздушных силах ВСУ, составляли Шахеды.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 08:30 14 октября сбили/подавили 69 БпЛА.

Приземлили их на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на семи локациях, а также падение сбитых дронов или их обломков на одной локации.

В настоящее время вражеская атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве остается несколько вражеских БпЛА.

Поэтому украинские военные призывают соблюдать правила безопасности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 329-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

