”Избиение” мужчины в военной форме в Киеве было инсценировкой – полиция
В полиции Киева назвали инсценировкой с целью провокации распространенное в ряде Telegram-каналов видео, где трое неизвестных несколько раз ударили мужчину в военной форме и сбросили его с кресла колесного.
Об этом говорится в сообщении столичной полиции в социальных сетях.
Инцидент с “избиением” мужчины в военной форме
Накануне в столичных Telegram-каналах распространили видео с улицы Паньковская. На кадрах трое неизвестных мужчин ударили мужчину, одетого в военную форму, и сбросили с кресла колесного на землю.
По факту обнаружения публикации на место инцидента направили наряды полиции и следственно-оперативную группу Голосеевского района.
В полиции отметили, что сообщений в правоохранительные органы по поводу инцидента, кроме самого видео, не поступало.
Прибыв по указанному адресу, полицейские опросили свидетелей и просмотрели видео с камер наблюдения.
Правоохранители предварительно установили, что инцидент был инсценирован, вероятно, с целью провокации. Сейчас полиция устанавливает всех участников происшествия.
В полиции Киева пообещали впоследствии проинформировать общество о результатах проверки.