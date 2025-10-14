В полиции Киева назвали инсценировкой с целью провокации распространенное в ряде Telegram-каналов видео, где трое неизвестных несколько раз ударили мужчину в военной форме и сбросили его с кресла колесного.

Об этом говорится в сообщении столичной полиции в социальных сетях.

Инцидент с “избиением” мужчины в военной форме

Накануне в столичных Telegram-каналах распространили видео с улицы Паньковская. На кадрах трое неизвестных мужчин ударили мужчину, одетого в военную форму, и сбросили с кресла колесного на землю.

По факту обнаружения публикации на место инцидента направили наряды полиции и следственно-оперативную группу Голосеевского района.

В полиции отметили, что сообщений в правоохранительные органы по поводу инцидента, кроме самого видео, не поступало.

Прибыв по указанному адресу, полицейские опросили свидетелей и просмотрели видео с камер наблюдения.

Правоохранители предварительно установили, что инцидент был инсценирован, вероятно, с целью провокации. Сейчас полиция устанавливает всех участников происшествия.

В полиции Киева пообещали впоследствии проинформировать общество о результатах проверки.

