В Херсонской области дрон атаковал передвижное отделение Укрпочты, ранен водитель
В Херсонской области в результате атаки российского дрона повреждено передвижное отделение национального оператора связи Укрпочта вблизи населенного пункта Широкая Балка.
Атака на передвижное отделение Укрпочты в Херсонской области
Как сообщил генеральный директор компании Укрпочта Игорь Смилянский, в результате атаки беспилотника ранен водитель Александр.
Он рассказал, что благодаря слаженным действиям полицейских, военной гражданской администрации и команды Укрпочты водителя удалось оперативно эвакуировать в больницу.
По словам Смилянского, начальница отделения не пострадала, и сейчас она уже вернулась к работе.
— Несокрушимые. Это большая честь — работать с такой командой, — утверждает гендиректор компании.
Российская армия уже не впервые атакует отделения операторов связи. В частности, в Нежине повреждено сортировочное депо и грузовое отделение Новой почты в результате ударов РФ вечером 15 октября.
Кроме этого, в ночь на 16 октября недалеко от Краматорска Донецкой области из-за российской атаки поврежден автомобиль Новой почты, потеряны 132 посылки и прицеп.
Фото: Игорь Смилянский