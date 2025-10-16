В Херсонской области в результате атаки российского дрона повреждено передвижное отделение национального оператора связи Укрпочта вблизи населенного пункта Широкая Балка.

Атака на передвижное отделение Укрпочты в Херсонской области

Как сообщил генеральный директор компании Укрпочта Игорь Смилянский, в результате атаки беспилотника ранен водитель Александр.

Он рассказал, что благодаря слаженным действиям полицейских, военной гражданской администрации и команды Укрпочты водителя удалось оперативно эвакуировать в больницу.

По словам Смилянского, начальница отделения не пострадала, и сейчас она уже вернулась к работе.

— Несокрушимые. Это большая честь — работать с такой командой, — утверждает гендиректор компании.

Российская армия уже не впервые атакует отделения операторов связи. В частности, в Нежине повреждено сортировочное депо и грузовое отделение Новой почты в результате ударов РФ вечером 15 октября.

Кроме этого, в ночь на 16 октября недалеко от Краматорска Донецкой области из-за российской атаки поврежден автомобиль Новой почты, потеряны 132 посылки и прицеп.

