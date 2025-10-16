РФ ударила баллистикой по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ
Утром, 16 октября, Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, в частности двумя баллистическими ракетами по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ, расположенном в тыловой и относительно спокойной части нашей страны.
Россия ударила по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ
Как сообщил Генштаб ВСУ, из-за враждебного попадания по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ, несмотря на уведомления, перемещение в укрытие и другие принятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось.
На месте работают экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В ближайшее время военнослужащие подразделения смогут связаться со своими близкими.
Решением Главнокомандующего ВСУ по данному факту Военная служба правопорядка проводит служебное расследование.
К слову, 24 сентября россияне атаковали одно из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ.
Фото: Воздушное командование Запад