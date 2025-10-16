Взрывы в Николаеве: к городу летел вражеский КАБ
Взрыв в Николаеве прогремел в четверг, 16 октября, после предупреждения о запуске россиянами управляемой авиационной бомбы (УАБ).
Об этом сообщают местные СМИ.
Взрыв в Николаеве 16 октября 2025: что известно
СМИ сообщили о взрыве в Николаеве 16 октября около 12 часов дня. В 11:30 в городе объявили воздушную тревогу в связи со взлетом тактической авиации.
За несколько минут до взрыва в Николаеве Воздушные силы опубликовали предупреждение о запуске управляемой авиационной бомбы в направлении города.
По состоянию на 12:10 воздушную тревогу в Николаеве отменили.
Напомним, в ночь на 16 октября РФ атаковала Украину 320 дронами и 37 ракетами, в том числе баллистическими
Ранее мощные взрывы в Николаеве прогремели в ночь на субботу, 20 сентября. Город подвергся массированной атаке вражеских дронов и ракет.