Во время ночной атаки Украину россияне обстреляли 70 беспилотниками разных типов.

Атака все еще продолжается, поскольку в воздушном пространстве остаются несколько вражеских БпЛА.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась еще ориентировочно в 20:00 16 октября.

Тогда Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски 70 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов из районов Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарска, а также из мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Около 50 из запущенных россиянами БпЛА составляли Шахеды.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 09:00 сбили или приглушили 35 дронов на Севере и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 31 ударного беспилотника на 10 локациях, а также падение сбитых дронов или их обломков на двух локациях.

В настоящее время защитники неба продолжают сбивать дроны, которые еще остаются в воздухе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 332-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

