Марта Бондаренко, редактор ленты
1 мин.
Взрывы в Чугуеве прогремели во время массированной атаки дронов: город без света
Прогремела серия мощных взрывов в Чугуеве — враг наносил удары по критической инфраструктуре.
Об этом сообщила городской голова Чугуева Галина Минаева.
Взрывы в Чугуеве сегодня, 17 октября: что известно
Сейчас смотрят
— Только что мы с вами пережили очередную массированную атаку вражеских беспилотников — враг нанес более 10 ударов. Обесточены почти все микрорайоны, — написала Галина Минаева в Telegram.
Энергетики готовы начать работы по восстановлению энергоснабжения, но места попадания сначала должны обследовать саперы.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.