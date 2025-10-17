Прогремела серия мощных взрывов в Чугуеве — враг наносил удары по критической инфраструктуре.

Об этом сообщила городской голова Чугуева Галина Минаева.

Взрывы в Чугуеве сегодня, 17 октября: что известно

— Только что мы с вами пережили очередную массированную атаку вражеских беспилотников — враг нанес более 10 ударов. Обесточены почти все микрорайоны, — написала Галина Минаева в Telegram.

Энергетики готовы начать работы по восстановлению энергоснабжения, но места попадания сначала должны обследовать саперы.

