В ночь на субботу, 18 октября, прогремели взрывы в Запорожье. В результате вражеской атаки возник пожар в административном здании.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 18 октября: что известно

— В результате обстрела возник пожар в административном здании. Экстренные службы уже ликвидируют последствия, — написал он.

Позже Федоров уточнил, что в полночь враг нанес удар Шахедом по одному из учебных заведений.

Произошло возгорание трехэтажного здания. Экстренные службы уже потушили огонь.

Обошлось без пострадавших.

Перед атакой Воздушные силы сообщали о движении вражеских дронов в направлении города.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 332-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

