Взрывы в Запорожье 18 октября: в результате удара РФ горело здание учебного заведения
В ночь на субботу, 18 октября, прогремели взрывы в Запорожье. В результате вражеской атаки возник пожар в административном здании.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 18 октября: что известно
— В результате обстрела возник пожар в административном здании. Экстренные службы уже ликвидируют последствия, — написал он.
Позже Федоров уточнил, что в полночь враг нанес удар Шахедом по одному из учебных заведений.
Произошло возгорание трехэтажного здания. Экстренные службы уже потушили огонь.
Обошлось без пострадавших.
Перед атакой Воздушные силы сообщали о движении вражеских дронов в направлении города.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 332-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.