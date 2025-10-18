Прогремел мощный взрыв в Сумах — российский дрон прицельно атаковал автозаправку в Заречном районе.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Взрыв в Сумах сегодня, 18 октября: что известно

Так, около 12:20 враг нанес удар беспилотником по одной из заправочных станций в Заречном районе.

В результате атаки пострадала 51-летняя женщина — ее осматривают медики. Впоследствии к врачам обратилась еще 53-летняя женщина. Медики оказали ей необходимую помощь, лечиться пострадавшая будет дома. Состояние обеих женщин стабильное, угрозы жизни нет.

По словам Артема Кобзаря, и.о. городского головы Сум, также зафиксирован прилет по Стецковскому старостату общины. В результате вражеских ударов КАБами повреждено около 10 домохозяйств, 30–40 окон и три крыши. На местах происшествий работают все соответствующие службы, которые ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации.

Напомним, что 6 октября прогремел взрыв в Сумах – российский дрон Италмас попал в крышу роддома в Ковпаковском районе. К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали пожар на крыше.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 333-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сумская ОВА

