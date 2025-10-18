Ночью прогремела серия взрывов в Запорожье — россияне нанесли как минимум три удара по городу.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье ночью 18 октября: что известно

По информации Ивана Федорова, в результате взрывов произошло несколько пожаров, сгорел автомобиль. В результате вражеского удара повреждено одно из учебных заведений и дорожное полотно.

К счастью, люди не пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 333-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

