Ночью 19 октября российские дроны атаковали Шахтерск в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

Атака на Шахтерск ночью 19 октября: какие последствия

По его словам, в результате атаки беспилотников в Шахтерской общине Синельниковского района пострадали 10 человек. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Сейчас смотрят

Возникли пожары в восьми квартирах, общей площадью более 350 кв. м. Огонь уничтожил легковые автомобили.

Около 50 человек спасатели вывели на безопасное расстояние.

Атаки на Днепропетровскую область

Также из-за вражеских ударов загорелся частный дом в Межевской общине. В Николаевской — повреждена инфраструктура.

Никопольщину оккупанты снова обстреливали из артиллерии и применили дроны. От обстрелов пострадали райцентр и Покровская община. В последней загорелась крыша частного дома.

К вечеру российский дрон атаковал Покровскую общину: повреждены жилой дом, две машины и линия электропередач.

Ночью силы противовоздушной обороны уничтожили в области четыре вражеских дрона.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 334-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.