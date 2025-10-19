РФ ночью атаковала дронами Шахтерск: пострадали 10 человек
Ночью 19 октября российские дроны атаковали Шахтерск в Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.
Атака на Шахтерск ночью 19 октября: какие последствия
По его словам, в результате атаки беспилотников в Шахтерской общине Синельниковского района пострадали 10 человек. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.
Возникли пожары в восьми квартирах, общей площадью более 350 кв. м. Огонь уничтожил легковые автомобили.
Около 50 человек спасатели вывели на безопасное расстояние.
Атаки на Днепропетровскую область
Также из-за вражеских ударов загорелся частный дом в Межевской общине. В Николаевской — повреждена инфраструктура.
Никопольщину оккупанты снова обстреливали из артиллерии и применили дроны. От обстрелов пострадали райцентр и Покровская община. В последней загорелась крыша частного дома.
К вечеру российский дрон атаковал Покровскую общину: повреждены жилой дом, две машины и линия электропередач.
Ночью силы противовоздушной обороны уничтожили в области четыре вражеских дрона.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 334-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Днепропетровская ОВА