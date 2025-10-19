Ночью 19 октября российские дроны атаковали Шахтерское в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

Обновлено в 12:16.

Атака на Шахтерское ночью 19 октября: какие последствия

По словам Владислава Гайваненко, в результате атаки на Шахтерское Синельниковского района пострадали 11 человек.

У них осколочные ранения, резаные раны, ушибы. Большинство госпитализированных – в состоянии средней тяжести. 69-летняя женщина, у которой диагностировали отравление продуктами горения, – в тяжелом состоянии.

По состоянию на 12:16 потушены пожары, вспыхнувшие из-за атаки на Шахтерское, в частности в восьми квартирах, общей площадью более 350 кв. м.

Всего в результате обстрела повреждены 14 пятиэтажных домов, магазин. Рядом с многоэтажками разбиты и полностью уничтожены три десятка автомобилей.

Атаки на Днепропетровскую область

Также из-за вражеских ударов загорелся частный дом в Межевской общине. В Николаевской — повреждена инфраструктура.

Никопольщину оккупанты снова обстреливали из артиллерии и применили дроны. От обстрелов пострадали райцентр и Покровская община. В последней загорелась крыша частного дома.

К вечеру российский дрон атаковал Покровскую общину: повреждены жилой дом, две машины и линия электропередач.

Ночью силы противовоздушной обороны уничтожили в области четыре вражеских дрона.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 334-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

