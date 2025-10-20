В Славутиче и трех областях частично пропал свет
Вечером понедельника, 20 октября, в Черниговской, Киевской и Харьковской областях частично пропало электроснабжение.
Об этом сообщили Черниговоблэнерго, мэр Славутича и Изюмская МВА.
В ряде областей пропал свет из-за атак на энергосистему
В Черниговской области произошло автоматическое отключение электроэнергии. Жители сообщают об отсутствии электроэнергии в разных районах Чернигова.
Город Славутич полностью остался без света.
Городской голова Славутича Юрий Фомичев уточнил, что произошло попадание в энергетический объект. По его словам, специалисты уже работают над ликвидацией последствий аварии и восстановлением энергоснабжения.
— Водоканал переводят на резервное питание, поэтому вода скоро появится. Теплоснабжение детских садов, школ и больниц работает, — сообщил Фомичев.
В Укрэнерго отметили, что северная часть Черниговщины осталась без электроэнергии из-за обстрела энергосистемы области.
Жителей призвали сохранять спокойствие, соблюдать информационную тишину и оставаться в безопасных местах.
Организация NetBlocks подтвердила значительное нарушение интернет-соединения в Чернигове после сообщений об ударах российских дронов (БПЛА) по энергетической инфраструктуре.
Отмечается, что это уже второй подобный инцидент за текущий месяц.
В Изюмской городской военной администрации сообщили, что часть общины также осталась без света.
Из-за отсутствия электроэнергии в городе возникли проблемы с водоснабжением.
Сейчас проблема локализована, продолжается поиск путей ее устранения.
Также о вражеской атаке сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник. Он подтвердил, что в результате вражеской атаки город Славутич временно обесточен.
— Энергетики работают над ликвидацией последствий и восстановлением энергоснабжения. Системы водоснабжения и водоотведения переводим на резервное питание, теплоснабжение учебных заведений и больницы обеспечено, — отметил Калашник.
КП Славутич-Водоканал на резервном питании подал водоснабжение на город. Водоснабжение на верхних этажах может быть затруднено. Вода будет ориентировочно до 24:00.
Если электроснабжение в городе в ближайшее время не появится, то следующая подача воды запланирована завтра в 06:30.