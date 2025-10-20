Вечером понедельника, 20 октября, в Черниговской, Киевской и Харьковской областях частично пропало электроснабжение.

Об этом сообщили Черниговоблэнерго, мэр Славутича и Изюмская МВА.

В ряде областей пропал свет из-за атак на энергосистему

В Черниговской области произошло автоматическое отключение электроэнергии. Жители сообщают об отсутствии электроэнергии в разных районах Чернигова.

Сейчас смотрят

Город Славутич полностью остался без света.

Городской голова Славутича Юрий Фомичев уточнил, что произошло попадание в энергетический объект. По его словам, специалисты уже работают над ликвидацией последствий аварии и восстановлением энергоснабжения.

— Водоканал переводят на резервное питание, поэтому вода скоро появится. Теплоснабжение детских садов, школ и больниц работает, — сообщил Фомичев.

В Укрэнерго отметили, что северная часть Черниговщины осталась без электроэнергии из-за обстрела энергосистемы области.

Жителей призвали сохранять спокойствие, соблюдать информационную тишину и оставаться в безопасных местах.

Организация NetBlocks подтвердила значительное нарушение интернет-соединения в Чернигове после сообщений об ударах российских дронов (БПЛА) по энергетической инфраструктуре.

Отмечается, что это уже второй подобный инцидент за текущий месяц.

В Изюмской городской военной администрации сообщили, что часть общины также осталась без света.

Из-за отсутствия электроэнергии в городе возникли проблемы с водоснабжением.

Сейчас проблема локализована, продолжается поиск путей ее устранения.

Также о вражеской атаке сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник. Он подтвердил, что в результате вражеской атаки город Славутич временно обесточен.

— Энергетики работают над ликвидацией последствий и восстановлением энергоснабжения. Системы водоснабжения и водоотведения переводим на резервное питание, теплоснабжение учебных заведений и больницы обеспечено, — отметил Калашник.

КП Славутич-Водоканал на резервном питании подал водоснабжение на город. Водоснабжение на верхних этажах может быть затруднено. Вода будет ориентировочно до 24:00.

Если электроснабжение в городе в ближайшее время не появится, то следующая подача воды запланирована завтра в 06:30.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.