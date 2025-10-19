Взрывы в Пивденном Одесской области: в регионе угроза ударов дронами и баллистикой
Серия взрывов в Пивденном Одесского района прогремела в полночь 20 октября.
Взрывы в Пивденном сегодня ночью: что известно
О ряде взрывов в Пивденном сегодня ночью сообщили в сети.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ фиксировали группу вражеских беспилотников из акватории Черного моря в направлении Одесчины.
После того, как к дроновой угрозе добавилась опасность применения врагом баллистического вооружения из Крыма, защитники неба предупреждали также о скоростной цели в регионе.
Руководитель областной военной администрации Олег Кипер уже подтвердил, что враг атакует область беспилотниками и призвал людей быть бдительными.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 334-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Воздушные силы ВСУ, Олег Кипер