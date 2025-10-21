В ночь на 21 октября российская армия нанесла серию авиационных ударов управляемыми авиабомбами (КАБ) по Харькову.

Атака на Харьков 21 октября

По словам городского главы Игоря Терехова, всего зафиксировано шесть попаданий, одно из которых пришлось на территорию гражданского предприятия.

– Найдено еще одно место попадания КАБа по городу, в этом случае пострадало гражданское предприятие, – сообщил Терехов.

По информации Харьковской областной прокуратуры, в результате ночной атаки пострадали 11 человек — восемь женщин и трое мужчин, получивших острую стрессовую реакцию.

Прокуроры зафиксировали последствия ударов и сообщили о повреждении жилых домов, хозяйственных построек и имущества частных предприятий.

Один из взрывов произошел в частном секторе Индустриального района, другой – на территории гражданского предприятия, еще один в Немышлянском районе, где повреждено имущество субъектов хозяйствования.

По предварительным данным следствия, по Харькову были применены по меньшей мере четыре авиационных боеприпаса, тип которых устанавливают эксперты.

Под процессуальным руководством Немышлянской окружной прокуратуры города Харькова начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч.1 ст. 438 УКУ).

Прокуроры и следователи полиции продолжают документировать последствия преступлений российских военных, собирая доказательства для дальнейшего привлечения виновных к ответственности.

Напомним, мощные взрывы в Харькове прогремели ночью во вторник, 21 октября, когда российские войска атаковали город управляемыми авиационными бомбами.

Фото: Прокуратура Харькова

