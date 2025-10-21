После серии взрывов в Смеле Черкасской области 21 октября изменено движение пригородных рейсов.

Взрывы в Смеле сегодня ночью: что известно

Взрывы в Смеле сегодня начали греметь ориентировочно в полвторого ночи.

Местные насчитали около 20 взрывов.

По данным мониторинговых каналов, в это время к городу на низкой высоте один за другим заходили беспилотники.

В областной военной администрации ситуацию пока не комментировали.

Городской глава Смелы Сергей Ананко во втором часу ночи лишь подчеркнул, что категорически запрещено публиковать фото, видео или любую информацию о местах прилетов или работе противовоздушной обороны.

– Сохраним тишину – это вопрос нашей безопасности, – отметил Сергей Ананко.

Уже утром в Укрзализныце сообщили, что из-за ситуации с безопасностью пришлось внести изменения в движение пригородных рейсов.

Так, сегодня, 21 октября, временно не будут курсировать:

№6022 им. Т.Г. Шевченко – Черкассы;

№6091 Черкассы – им. Т.Г. Шевченко.

В то же время поезд №6024 им. Т.Г. Шевченко – Черкассы курсирует по расписанию.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 336-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Сергей Ананко, Укрзализныця: пригородные поезда

