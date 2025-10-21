Взрывы в Смеле: из-за ситуации с безопасностью изменили движение пригородных рейсов
После серии взрывов в Смеле Черкасской области 21 октября изменено движение пригородных рейсов.
Взрывы в Смеле сегодня ночью: что известно
Взрывы в Смеле сегодня начали греметь ориентировочно в полвторого ночи.
Местные насчитали около 20 взрывов.
По данным мониторинговых каналов, в это время к городу на низкой высоте один за другим заходили беспилотники.
В областной военной администрации ситуацию пока не комментировали.
Городской глава Смелы Сергей Ананко во втором часу ночи лишь подчеркнул, что категорически запрещено публиковать фото, видео или любую информацию о местах прилетов или работе противовоздушной обороны.
– Сохраним тишину – это вопрос нашей безопасности, – отметил Сергей Ананко.
Уже утром в Укрзализныце сообщили, что из-за ситуации с безопасностью пришлось внести изменения в движение пригородных рейсов.
Так, сегодня, 21 октября, временно не будут курсировать:
- №6022 им. Т.Г. Шевченко – Черкассы;
- №6091 Черкассы – им. Т.Г. Шевченко.
В то же время поезд №6024 им. Т.Г. Шевченко – Черкассы курсирует по расписанию.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 336-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Сергей Ананко, Укрзализныця: пригородные поезда