Днепропетровская область оказалась под массированной атакой врага, который применил ракеты и ударные беспилотники.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram-канале.

Атака на Днепропетровскую область 22 октября: последствия

По информации Воздушного командования войск, было сбито 42 беспилотника.

Сейчас смотрят

В результате атаки в Славянской общине Синельниковского района и Каменском повреждена инфраструктура.

В Песчанской общине Самаровского района разрушены частный дом, гараж и два автомобиля. В Павлограде повреждены пятиэтажный дом, 11 легковых автомобилей и газопровод.

Под ударом вражеской артиллерии и FPV-дронов находилась Никопольщина, в частности город Никополь и Покровская община.

По словам Гайваненко, в области обошлось без погибших и пострадавших в результате этой атаки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 337-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.