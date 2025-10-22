Укрзализныця предупредила о задержках и изменениях маршрутов поездов: детали
Укрзализныця предупредила о задержках и изменении маршрута некоторых поездов из-за обесточивания и повреждения инфраструктуры в результате ночных атак россиян.
Об этом говорится в сообщении Укрзализныци в ее Telegram-канале.
Задержки и изменение маршрутов поездов 22 октября
– Есть повреждения инфраструктуры и обесточенные участки. Некоторые поезда курсируют с задержками и измененными маршрутами, – говорится в сообщении.
В частности, поезд №43/44 Ивано-Франковск – Черкассы, который уже в пути, временно меняет движение в пределах Киевской области. Ориентировочная задержка составит до двух часов.
Также поезд №793/794 Черкассы – Киев пройдет по измененному маршруту. Ориентировочная задержка в движении составит около одного часа.
О возможных задержках и изменениях в движении пригородных поездов в Укрзализныце сообщат дополнительно.
Пассажиров призвали следить за официальными обновлениями от Укрзализныци.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 337-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.