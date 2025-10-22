Укрзализныця предупредила о задержках и изменении маршрута некоторых поездов из-за обесточивания и повреждения инфраструктуры в результате ночных атак россиян.

Об этом говорится в сообщении Укрзализныци в ее Telegram-канале.

Задержки и изменение маршрутов поездов 22 октября

– Есть повреждения инфраструктуры и обесточенные участки. Некоторые поезда курсируют с задержками и измененными маршрутами, – говорится в сообщении.

В частности, поезд №43/44 Ивано-Франковск – Черкассы, который уже в пути, временно меняет движение в пределах Киевской области. Ориентировочная задержка составит до двух часов.

Также поезд №793/794 Черкассы – Киев пройдет по измененному маршруту. Ориентировочная задержка в движении составит около одного часа.

О возможных задержках и изменениях в движении пригородных поездов в Укрзализныце сообщат дополнительно.

Пассажиров призвали следить за официальными обновлениями от Укрзализныци.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 337-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

