Серия взрывов прогремела в Измаиле около 00:43 среды, 22 октября. После взрывов в городе пропало электричество.

Об этом сообщает Суспільне.

Взрывы в Измаиле: в городе пропал свет

Ранее в Воздушных силах сообщали, что в направлении Измаильского района движутся ударные БПЛА с Чёрного моря.

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 00:04.

В Воздушных силах сообщили, что в направлении региона движутся ударные беспилотники: часть групп — на Измаильский район, другая часть — с Херсонщины через Чёрное море.

