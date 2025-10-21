Ирина Гамалий, редактор сайта
1 мин.
Взрывы в Измаиле: город атакуют дроны, пропало электричество
Серия взрывов прогремела в Измаиле около 00:43 среды, 22 октября. После взрывов в городе пропало электричество.
Об этом сообщает Суспільне.
Взрывы в Измаиле: в городе пропал свет
Ранее в Воздушных силах сообщали, что в направлении Измаильского района движутся ударные БПЛА с Чёрного моря.
Сейчас смотрят
После взрывов в Измаиле пропало электричество.
Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 00:04.
В Воздушных силах сообщили, что в направлении региона движутся ударные беспилотники: часть групп — на Измаильский район, другая часть — с Херсонщины через Чёрное море.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.