В ночь на 23 октября армия РФ атаковала Киев ударными беспилотниками. В результате атаки на столицу известно о семи пострадавших.

Также повреждены здания, горели автомобили, обломки упали возле синагоги.

Атака на Киев 23 октября: последствия

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что среди семи пострадавших после атаки РФ этой ночью пятерых госпитализировали медики. Еще двое находятся на амбулаторном лечении.

В Подольском районе Киева произошло возгорание в трех жилых домах. Также взрывной волной повреждены окна в нескольких домах, а также в школе и детском саду. Во дворах нескольких жилых домов горели автомобили. Возле синагоги упали обломки.

По данным Кличко, в Оболонском районе взрывной волной в результате сбивания дрона повреждены окна в одном из жилых домов.

В КМВА сообщили о повреждениях на десяти локациях в Подольском, Оболонском и Деснянском районах.

По данным администрации, в Оболонском районе дрон влетел в 15-й этаж жилого дома, в Деснянском — такое же прямое попадание в 21-й этаж.

В ГСЧС сообщили о ликвидации всех очагов пожаров в результате атаки на Киев 23 октября.

В Подольском районе пожарные потушили пожар в квартире на первом этаже жилого пятиэтажного дома и расположенных во дворе автомобилей. Жителей эвакуировали.

Кроме того, в одной из многоэтажек частично разрушились кровля и две квартиры на восьмом этаже. Повреждены фасад и остекление окон на территории одного из детских садов.

Также ликвидирован пожар в складских зданиях по нескольким адресам и возгорание двух автомобилей во дворе пятиэтажки.

В результате падения обломков поврежден один из бизнес-центров в Подольском районе.

