Повторный обстрел Харьковской области: погиб спасатель, пятеро ранены
В Харьковской области в результате повторного вражеского удара ночью 23 октября погиб спасатель, еще пятеро его коллег были ранены.
Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.
Удар РФ по Харьковской области: погиб спасатель
Отряд спасателей тушил пожар, вызванный ударом вражеского дрона в селе Зеленый Гай Великобурлукской общины Купянского района. Россияне повторно обстреляли место, где работали спасатели.
Вражеский удар унес жизнь спасателя – командира отделения 43 Государственной пожарно-спасательной части 4 Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Юрия Чистикова, 1975 года рождения.
– Его отвага, бесстрашие и самопожертвование навсегда останутся в памяти побратимов. Юрий Чистиков был примером служения долгу – человеком, для которого спасение других было важнее собственной жизни, – добавили в ГСЧС.
У погибшего осталась дочь.
Еще пятеро спасателей в результате повторной атаки оккупационной армии получили ранения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 338-е сутки.
