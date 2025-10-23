В Харьковской области в результате повторного вражеского удара ночью 23 октября погиб спасатель, еще пятеро его коллег были ранены.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.

Удар РФ по Харьковской области: погиб спасатель

Отряд спасателей тушил пожар, вызванный ударом вражеского дрона в селе Зеленый Гай Великобурлукской общины Купянского района. Россияне повторно обстреляли место, где работали спасатели.

Вражеский удар унес жизнь спасателя – командира отделения 43 Государственной пожарно-спасательной части 4 Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Юрия Чистикова, 1975 года рождения.

– Его отвага, бесстрашие и самопожертвование навсегда останутся в памяти побратимов. Юрий Чистиков был примером служения долгу – человеком, для которого спасение других было важнее собственной жизни, – добавили в ГСЧС.

У погибшего осталась дочь.

Еще пятеро спасателей в результате повторной атаки оккупационной армии получили ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 338-е сутки.

