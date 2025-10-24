Россия нанесла удар по Херсону из реактивных систем залпового огня, подтянув установки на предельную дальность.

Обстрел Херсона 24 октября 2025: что известно

В эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер Сил обороны Юга Украины Дмитрий Волошин, РФ атаковала Херсона с помощью реактивных систем залпового огня.

По его словам, это произошло в результате подтягивания россиянами РСЗВ на предельную дальность.

– Я призываю жителей временно оккупированных территорий, чтобы они сообщали о подобных перемещениях вражеской техники. Ведь они должны увидеть, куда это вооружение наносит удары – по мирным жителям, – отметил он.

Напомним, что сегодня, 24 октября, ночью и утром в Херсоне прогремели взрывы, в результате обстрела РФ пострадали 12 человек. Под атакой беспилотников оказались Днепровский, Корабельный районы города. Дрон типа Шахед попал в многоэтажный жилой дом в Днепровском районе Херсона.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 339-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Минобороны России

