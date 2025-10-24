На подъезде к Краматорску РФ пыталась атаковать пассажирский поезд, к счастью, попасть в цель не удалось.

Россия попыталась атаковать поезд Львов — Краматорск

24 октября на подъезде к станции Краматорск РФ предприняла попытку ударить беспилотником по пассажирскому поезду №104/103 Львов — Краматорск. Попасть в цель не удалось, однако взрывной волной были повреждены окна в трех вагонах, сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Пострадавших среди пассажиров и работников железной дороги нет.

Сейчас смотрят

— Несмотря на инцидент, посадка пассажиров в обратном направлении прошла по расписанию, и поезд №103/104 Краматорск — Львов уже безопасно отправился в рейс, — говорится в сообщении.

Отмечается, что поврежденные вагоны будут заменены, а движение поездов продолжается в штатном режиме.

В Министерстве отмечают, что враг в очередной раз прицельно атакует железнодорожную инфраструктуру.

– Это не только попытка нарушить внутреннее железнодорожное сообщение, но и целенаправленный террористический акт против гражданского населения, – добавляет ведомство.

К слову, в результате удара российского беспилотника Ланцет по Краматорску погибли журналистка телеканала Freedom Алена Губанова и оператор Евгений Кармазин.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.