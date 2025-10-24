Национальная энергетическая компания Укрэнерго сообщила, что в субботу, 25 октября, в отдельных регионах Украины введут ограничения потребления электроэнергии.

Отключение света 25 октября: что известно

— Завтра, 25 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления, — говорится в сообщении НЭК в Telegram в пятницу вечером.

Отмечается, что графики почасовых отключений будут действовать с 7:00 до 23:00 — объемом от 1 до 2 очередей.

Графики ограничения мощности для промышленных потребителей — с 08:00 до 23:00.

В компании отметили, что ограничения потребления вводятся из-за массированных ракетно-дроновых атак Российской Федерации по энергетической инфраструктуре Украины.

Напомним, графики почасовых отключений для населения начали действовать после вражеской атаки 22 октября – РФ провела комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

Враг применил ударные БПЛА, ракеты воздушного и наземного базирования.

В целом радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили 433 средства воздушного нападения – 28 ракет (15 из них – баллистические) и 405 БПЛА различных типов.

Основным направлением удара была Киевская область. Пострадали также Днепропетровская, Запорожская, Черкасская, Черниговская и Одесская области, сообщили Воздушные силы.

После ударов РФ 10 октября Укрэнерго ограничивало только промышленных потребителей.

В Укрэнерго призывают граждан экономно потреблять электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки, чтобы уменьшить риск аварийных отключений.

