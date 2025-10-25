В Донецкой области бойцы 12-й бригады Азова зафиксировали, как российский FPV-дрон устроил «сафари» на гражданских фермеров.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале бригады Азова.

“Сафари” на фермеров в Донецкой области

Так, на перехваченных кадрах с вражеского FPV-дрона видно, как российский оператор направляет беспилотник на фермеров, и они разбегаются. Кто-то прячется среди деревьев. Одного мужчину дрон долго гонял вокруг комбайна.

Сейчас смотрят

В конце видео FPV-дрон атаковал сельскохозяйственную технику.

Пострадал ли кто-то из фермеров, не сообщается.

— Это очередное военное преступление, которое добавляется к списку десятков тысяч других нарушений оккупантами правил и обычаев ведения войны, — отметили в 12-й бригаде Азова.

Ранее Главное управление разведки Минобороны перехватило разговор россиян, где командир 30 отдельной мотострелковой бригады приказывает своим военным убивать гражданских на окраинах Покровска, что в Донецкой области.

Также разведчики из Главного управления разведки перехватили разговор наемников из Колумбии, которые воюют на стороне российской армии в составе 30-й отдельной мотострелковой бригады. Один из полевых командиров на испанском языке дает приказ убивать гражданских. Он отдельно подчеркивает стрелять в женщин и детей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.