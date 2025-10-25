Сегодня ночью, 25 октября, в результате российского ракетного удара по Петропавловской общине Днепропетровской области погиб спасатель, еще один ранен. Также есть жертвы среди гражданского населения.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Ракетная атака на Днепропетровскую область ночью 25 октября: что известно

По данным ГСЧС, в результате повторного ракетного удара повреждены два пожарно-спасательных автомобиля, жилые дома и магазины. Погиб спасатель, еще один получил ранения.

Также погибла женщина, еще семеро гражданских пострадали.

Покровскую территориальную общину россияне атаковали дронами-камикадзе. Зафиксировано попадание в жилой дом, там возник пожар. К счастью, обошлось без погибших и травмированных.

Во время артиллерийского обстрела Никополя загорелся гараж с автомобилем.

Все пожары чрезвычайники ГСЧС ликвидировали.

По информации главы Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко, Вербковскую общину Павлоградского района российские военные атаковали беспилотниками. Взрывами повреждена инфраструктура.

Ночью в небе над Днепропетровской областью наши силы ПВО уничтожили шесть вражеских БПЛА.

В ГСЧС сообщили, что во время ликвидации пожара в Синельниковском районе погиб мастер-сержант службы гражданской защиты Александр Егоричев, водитель 37-й государственной пожарно-спасательной части.

Во время тушения пожара после удара вражеского дрона Александр Егоричев попал под повторный ракетный обстрел и получил тяжелые ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 340-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

