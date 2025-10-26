Во время ночной атаки Украину российские войска обстреляли 101 беспилотником.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась еще в 20:00 25 октября и продолжается до сих пор, поскольку в воздушном пространстве остаются несколько вражеских дронов.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска запустили 101 ударный беспилотник типа Shahed, Гербера и дронов других типов из районов Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.

Около 60 из примененных против Украины БпЛА составляли Шахеды.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 09:00 сбили/подавили 90 вражеских дронов на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание пяти ударных БпЛА в четырех локациях, а также падение сбитых целей или их обломков в пяти локациях.

В данный момент силы ППО продолжают отбивать атаку на Украину, поэтому в Воздушных силах ВСУ призывают людей в регионах, где есть угроза, соблюдать правила безопасности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 341-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

