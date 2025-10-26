Давление обязательно сработает на мир: Зеленский о последствиях атаки
В Киеве идет ликвидация последствий очередной массированной российской атаки.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем телеграмм-канале.
Ночная атака на Киев 26 октября: реакция Зеленского
По его словам, в эту ночь Россия выпустила более 100 дронов по территории Украины.
– Работают все необходимые службы на местах. Повреждены обычные многоэтажки в нескольких районах города. К сожалению, по состоянию на данный момент известно о трех погибших в результате атаки. Искренние соболезнования родным. Десятки людей ранены, и среди них есть дети, – отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что каждый удар России является попыткой “нанести больше вреда обычной жизни”.
На этой неделе, по его словам, агрессор снова избивал по жилым домам, гражданской инфраструктуре и детям.
– Тысячи ударов разными типами оружия – всего за одну неделю почти 1200 ударных дронов, более 1360 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет разных типов применила Россия против Украины, – сказал Зеленский.
Он также отметил, что, несмотря на массированные обстрелы, Украина продолжает активно защищаться — на поле боя, в воздухе и на дипломатическом фронте.
– Есть весомые результаты давления на Россию – 19-й санкционный пакет Евросоюза и новые санкции Соединенных Штатов против российской нефти. Мы благодарны партнерам за эти шаги, но важно не останавливаться, – подчеркнул президент.
Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на синхронизацию санкций в рамках Большой семерки и других партнерских стран и призвал к новым тарифным и экономическим ограничениям против России и ее союзников.