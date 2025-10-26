В понедельник, 27 октября, для бытовых потребителей не предусматривают отключений электроэнергии, ограничения мощности коснутся исключительно промышленных предприятий.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отключения света 27 октября: что известно

— Завтра, 27 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления, — говорится в сообщении.

В периоды с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.

Меры ограничения для бытовых потребителей не прогнозируются.

В Укрэнерго уточнили, что объем применения ограничений может измениться.

26 октября в отдельных регионах Украины с 09:00 до 22:00 действовали графики почасовых отключений объемом от 0,5 до одной очереди.

Также в этот период применялись ограничения мощности для промышленных потребителей.

Напомним, графики почасовых отключений для населения были введены после вражеской атаки 22 октября – РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

Враг применил ударные БПЛА, ракеты воздушного и наземного базирования.

В целом радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили 433 средства воздушного нападения – 28 ракет (15 из них баллистические) и 405 БПЛА различных типов.

Основным направлением удара была Киевская область. Пострадали также Днепропетровская, Запорожская, Черкасская, Черниговская и Одесская области, сообщили в Воздушных силах.

После ударов РФ 10 октября Укрэнерго ограничивало электроснабжение только для промышленных потребителей.

